Saeima konceptuāli atbalsta minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanu

Minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanā paredzēts pāriet no iepriekš noteiktās minimālā sliekšņa skaitliskās vērtības, kas izteikta eiro, uz procentuālo vērtību no minimālo ienākumu mediānas. Zemākā iespējamā robeža paredzēta 20% apmērā no ienākumu mediānas apmēra.