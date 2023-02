VIDEO ⟩ Ievērojami samazinājušies VAD iesaucamo skaita plāni

Lai obligāto dienestu varētu ieviest ātrāk, AM tagad gatavo jaunus priekšlikumus likuma galīgajam lasījumam Saeimā, kas ļautu dienestu iziet citās AM struktūrās. Balstoties uz iepriekšējo Latvijas pieredzi un kaimiņvalstu datiem, AM uzskata, ka šādu jauniešu, kas uzskatu dēļ atteiksies no militārā dienesta, nebūs daudz. Tāpēc pietikšot ar vietām ministrijas iestādēs. Iesaucamie varēs, piemēram, palīdzēt noliktavās, armijas nekustamo īpašumu uzturēšanā, daļu varētu nodarbināt arī Latvijas Kara muzejā vai Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Civilā dienesta iespēja gan būs tikai tiem, kas savus uzskatus varēs pierādīt speciālai Kontroles komisijai.