VIDEO ⟩ "Zaudēs tā puse, kurai pirmajai beigsies resursi vai griba cīnīties." Karš Ukrainā atklājis, uz kurām valstīm labāk nepaļauties ieroču piegādē

"Eiropā ir bijuši ievērojami iztrūkumi. Ja mēs runājam par skaitļiem, piemēram, Francija šobrīd ir piegādājusi, pēc oficiāliem datiem, 18 haubices Ukrainā, kas ir 20% no tās arsenāla, Čehija piegādājusi 45% no to modernajām raķetēm. Tad Norvēģija 40% no to haubicēm. Mēs redzam, ka tie skaitļi jau ilustrē to, ka tā ir liela daļa no to resursiem, kas šobrīd ir Eiropā, un tā militārā industrija savukārt nespēj piegādāt," raidījumam saka Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Vargulis.