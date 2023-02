No pirmdienas ievieš papildu satiksmes ierobežojumus Rīgā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā

Minētie ierobežojumi būs spēkā posmā no Turgeņeva ielas līdz 13.janvāra ielai.

Tāpat minētajā laika periodā saglabāsies satiksmes ierobežojumi Ģenerāļa Radziņa krastmalā pie krustojuma ar 13.janvāra ielu. Arī posms no Spīķeriem līdz 13. janvāra ielai būs slēgts gājēju kustībai.

Transportlīdzekļu satiksme būs slēgta arī Maskavas iela posmā no 13. janvāra ielas līdz pagriezienam uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu. Satiksme būs slēgta Maskavas iela, pagriezienā no Maskavas ielas uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu, un pagriezienā no Ģenerāļa Radziņa krastmalas uz Maskavas ielu.