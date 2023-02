Video ⟩ Rezultatīvā NBA Visu zvaigžņu spēlē pirmo reizi uzvar "Jaņņa komanda"

Iepriekšējais NBA "All Star" spēles rezultativitātes rekords piederēja Entonijam Deivisam, kurš 2017.gadā guva 52 punktus.

"Tas nozīmē ļoti daudz," pēc spēles sacīja Teitums. "Jūs domājat par visām leģendām un lieliskajiem spēlētājiem, kuri ir piedalījušies šajā spēlē, un, godīgi sakot, rekordi ir radīti, lai tos pārspētu. Ceru to noturēt pēc iespējas ilgāk, bet esmu pārliecināts, ka pēc pāris gadiem kāds atnāks un mēģinās to labot".

Teitums laboja arī vienā ceturtdaļā gūto punktu rekordu, trešajā spēles nogrieznī atzīmējoties ar 27 punktiem. Kopumā mačā "Celtics" spēlētājs grozā raidīja 12 no 13 divpunktu metieniem, desmit no 18 tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, kā arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.