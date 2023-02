Pie TV skatītājiem atgriežas iemīļotais šovs "Tēta nedienas"

Lai sagādātu mammai atelpas brīdi no ikdienas rutīnas, viņa vairākas dienas pavadīs kādā greznā viesnīcā, baudot mieru un klusumu, kā arī relaksējošas skaistumkopšanas procedūras, kamēr atbildība par mājās notiekošo gulsies tikai un vienīgi uz tēta pleciem. Skaidrs, ka netrūks ne smieklu, ne pārdzīvojumu un sadzīvisku drāmu, tētiem mēģinot tos paveikt.

Par katru no paveiktajiem uzdevumiem tētis nopelnīs 100 eiro, tāpēc veiksmes gadījumā, izpildot visus piecus uzdevumus, ģimenes maciņu iespējams papildināt par veseliem 500 eiro.

Kā uzsver "JUMP Studio" producente Aija Strazdiņa-Ratinska: "Ir kāds sens amerikāņu sakāmvārds, kura autors nozaudēts vēstures annālēs: "Nav iespējams patiesi izprast otru cilvēku, pirms neesi spēris soļus viņa kurpēs." Ja tēta pastaiga mammas augstpapēžu kurpēs drīzāk būtu komiska, ne pamācoša, tad iejušanās viņas ādā ne vien uz īsu brīdi, garām ejot un ar vienu roku piepalīdzot, bet vairākas mokoši garas dienas no rīta līdz vakaram vienpersoniski rūpējoties par mājas soli un bērniem, palīdzēs saprast, ka sievietes ikdienas rūpes un viņas klātbūtne patiesībā ir nenovērtēta un neaizvietojama.

"Tēta nedienas" mums ne tikai ļauj sirsnīgi pasmaidīt par vīrieša centieniem tikt galā ar šķietami ikdienišķiem mājas darbiem, bet arī rosina palūkoties, jā, arī uz sevi no malas un atgādina, ka sieviete tik tiešām ir gatava paveikt brīnumu lietas un izjust gandarījumu, ja no saviem mīļajiem saņem mīļumu, maigumu un no sirds teiktu "paldies"."