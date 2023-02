"Es saprotu šos vīriešus, bet to neatbalstu." Raivis Vidzis neatbalsta šķiršanos, kad bērni ir pavisam mazi

Vidzis gan nav kopā ar Rūdolfa mammu, taču izsaka viņai pateicību par dēlu. "Ja saprot, ka nevar kopā, tad labāk iet atsevišķi, nevis dzīvot kopā un plēst matus no galvas ārā. Tā nav dzīve."

Viņš atklāja, ka neatbalsta vīriešus, kuri aiziet no ģimenes, kad sievietei ir zīdainis uz rokām. "Es saprotu šos vīriešus, bet es to neatbalstu. Tu nedrīksti aiziet prom, to var darīt, kad bērns ir paaudzies, kad bērnam ir divi trīs gadi."