Lielu daļu Vidzemes klāj bieza sniega sega. Kurzemes pusē no sniega ne miņas

Gulbenē, Madonā un Zosēnos sniega kārtas biezums pieaudzis no 16-17 centimetriem pirmdienas pēcpusdienā līdz 24-25 centimetriem otrdienas rītā, Siguldā un Priekuļos - no 22 līdz 27-28 centimetriem, Alūksnē - no 34 līdz 40 centimetriem.