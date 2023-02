"Atgriezās mājās pēc zelta. Otrais grūdiens bija liktenīgs..." Rakstniece Laima Kota stāsta par jauno zemestrīci un tās upuriem Turcijā

Kas šobrīd notiek ar zemestrīcē izdzīvojušajiem? Sarunājamies ar Laimu, kamēr viņa ar vīru Ahmetu Kotu no Stambulas brauc uz Balikesir pilsētu Turcijas rietumos, kur zemestrīces nav. Pašvaldība tur ierīkojusi atbalsta centru tukša iepirkšanās centra telpās, cilvēki zemestrīcē cietušajiem nes nes segas, pamperus, piena maisījumus mazuļiem.

"Uz ielām tiek izliktas mobilās tualetes mājiņas," stāsta Laima. "Turkiem skaitās kauns par to runāt – bet par to ir jārunā, turklāt par to sāka runāt sievietes, ka uz ielām nepieciešamas labierīcību būdiņas."