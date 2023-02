Daugavpils cietokšņa saimnieciskās lietas turpmāk pārraudzīs viena iestāde

Kā iepriekš vēstīja "lsm.lv", Daugavpils pašvaldība interneta vietnē 6.februārī ievietoja aicinājumu iedzīvotājiem izteikt viedokli par to, ka pilsētas Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras uzdevums vairs nebūšot cietokšņa kompleksa izpēte, saglabāšana un iekļaušana aktīvā tūrisma apritē. Šīs izmaiņas nolikumā paredz no amata atbrīvot Daugavpils cietokšņa pārvaldnieku Jāni Dukšinski un viņa vietnieku Jāni Ostrovski. Dukšinskis pēdējās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts Daugavpils domē no pašlaik opozīcijā esošās Latgales partijas saraksta, taču deputāta mandātu ir nolicis.