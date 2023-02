"Fizioloģiski esmu vīrietis, psiholoģiski – sieviete." Aleksandras stāsts

Aleksandra stāsta, ka sajūta, ka kaut kas nav tā, kā vajag, viņai bijusi kopš agras bērnības. To, ka tas saistīts ar dzimumu, viņa saprata pusaudža gados. "Diezgan agresīva vide, mēģini slēpt to ideju pati no sevis... Daudz sportoju, visu, kas manī bija no puiša, mēģināju izrādīt, izārdīties.

Aleksandra stāsta: "Mēģināju to slēpt pati no sevis. Sākās problēmas ar narkotikām, jauno gadu no 2006. uz 2007. gadu pavadīju rehabilitācijā. Tur arī sapratu, ka no sevis es to slēpt vairs nevaru. Protams, bija bailes pieņemt to ideju, ka tev ir transseksualitāte, zinot, kā sabiedrība pret to attiecas. Otra lieta – saprast, kur var griezties, lai kaut ko darītu."