Naktī Baltijas jūrā uz kuģa ar bīstamu kravu izcēlies ugunsgrēks

Naktī uz otrdienu,22. februāri, pulksten 2.42 Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga) saņēma informāciju no kravas kuģa "Escape" par izcēlušos ugunsgrēku. To neizdevās to nodzēst ar autonomās ugunsdzēsības sistēmu, tādēļ nepieciešama palīdzība.