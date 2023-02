ES diplomāti: Baltijas valstis un Polija vēlas atvieglot sankciju noteikšanu oligarhu tuviniekiem

Pašlaik spēkā esošie noteikumi paredz, ka ES var iesaldēt aktīvus un noteikt vīzas aizliegumu "Krievijā strādājošiem uzņēmējdarbības līderiem", bet Latvija , Lietuva, Igaunija un Polija vēlas paplašināt šo definīciju, lai iekļautu arī "viņu tuvākos ģimenes locekļus vai citas privātpersonas, kas gūst labumu no viņiem", liecina "Politico" rīcībā nonācis ierosinājums.

Saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā ES noteikusi sankcijas vairāk nekā 1400 cilvēkiem, no kuriem daudzi ir Krievijas oligarhi.

Juridiski sankcijas ir jāpārskata reizi pusgadā, līdz šim tā pamatā bijusi formalitāte, bet tagad Ungārija to izmanto kā iespēju, lai panāktu četru personu dzēšanu no saraksta. Diplomāti brīdinājuši, ka gadījumā, ja Ungārija bloķēs sankciju pagarināšanu un atteiksies no kompromisa, sankcijas tiks atceltas visiem 1400 cilvēkiem.