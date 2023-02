Vairākās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās saruks apkures tarifi

SPRK izskatījusi siltumenerģijas gala tarifu aprēķinus septiņiem komersantiem - AS "Olaines ūdens un siltums", AS "Daugavpils siltumtīkli ", SIA "Kocēnu komunālā saimniecība", SIA "Gren Gulbene", SIA "Salaspils siltums", SIA "Gren Jelgava" un SIA "Tukuma siltums", kā arī siltumenerģijas ražošanas tarifa aprēķinu SIA "JT Unimetal".

"Jāatceras, ka pozitīvās izmaiņas rēķinos atspoguļojas ar zināmu laika nobīdi pēc pāris mēnešiem, līdz ar to sagaidāms, ka daļa siltumenerģijas tarifu samazinājumu ir gaidāmi vēl arī turpmāk," norāda Ozola.

Olainē un Pārolaines ciemā no 8. marta siltumenerģijas tarifs būs par 35,1% zemāks jeb 125,61 eiro par megavatstundu (MWh). Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas kritumam biržā, kā arī iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam no diviem siltumenerģijas ražotājiem - AS "Olenergo" un SIA "ETO".