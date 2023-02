Latvieši uzbūvējuši iespaidīgas sniega trases pasaules čempionātam Gruzijā

"We Build Parks" sadarbībā ar vācu partneri "Schneestern" pasaules čempionāta sniega trašu būvniecībā piedalās pirmo reizi, taču pēdējos gados tie kopīgiem spēkiem būvējuši sniega trases olimpiskajās spēlēs Ķīnā un Dienvidkorejā.

Čempionāts norisinās no 19. februāra līdz 5. martam.

"We Build Parks" projektē un būvē ne tikai sniega trases, bet arī veloparkus, veikparkus, skeitparkus un citus aktīvās atpūtas parkus Baltijā, Skandināvijā un citur pasaulē.

Kompānija "We Build Parks" reģistrēta 2012. gada septembrī, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 10 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas lielākais īpašnieks ir Jānis Jansons, kuram pieder 85% "We Build Parks" kapitāldaļu. Kompānijas kapitālā 10% pieder Raimondam Breidem un 5% - Vācijas "Schneestern GmbH & Co.". 2021.gadā uzņēmums strādāja ar 2,235 miljonu eiro apgrozījumu un 28 385 eiro peļņu.