Levits: Uz augošo autoritārismu Krievijā tika pievērtas acis

Viņš arī uzsvēra, ka Latvija ir viena no valstīm, kas no kara pirmās dienas Ukrainai sniedz vislielāko palīdzību. Turklāt to dara ne tikai valsts, bet arī iedzīvotāji. Kopējā palīdzība, ko snieguši individuāli cilvēki, ir sasniegusi 38 miljonus eiro, jo mēs izjūtam dziļu solidaritāti ar Ukrainu, jo mēs arī zinām, ko nozīmē krievu okupācija, sacīja Levits.