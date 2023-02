"Krievijai resursu ir daudz." Pētnieks uzskata, ka jārēķinās ar kara Ukrainā ieilgšanu

Pēc viņa paustā, nākotnē jārēķinās ar to, ka Krievijai resursu netrūkst. Tā spēj ražot munīciju un šaujamieročus, bet, lai gan vērtīgākie, modernākie ieroči aktīvi tiek izmantoti, tos neražo lielos apjomos.

"Krievijai resursu ir daudz, taču to vērtība un pielietojums kaujas laukā ir atkarīgs no tā, kā tie tiek integrēti. Līdz šim no Krievijas puses ir bijusi augsta politiskā iejaukšanās, kas noved pie neefektīvas resursu izmantošanas," sacīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks.