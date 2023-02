Ukrainas Otrais neatkarības karš: hronoloģija

Kara cena

Nedz Krievija, nedz Ukraina neziņo par saviem zaudējumiem kaujas laukā, tāpēc precīzs kritušo skaits nav zināms, un priekšstatu par to iespējams gūt vienīgi no dažādām ekspertu aplēsēm. Saskaņā ar Ukrainas armijas ģenerālštāba datiem krievu dzīvā spēka zaudējumi gada laikā pārsnieguši 145 000 vīru. Savukārt britu izlūkdienesti lēš, ka krievi varētu būt zaudējuši 175 000 līdz 200 000, no kuriem 40 000 līdz 60 000 ir kritušie. Tikmēr Baltais nams lēš, ka tikai bijušā kriminālnoziedznieka un Putina rokaspuiša Jevgēņija Prigožina izveidotā algotņu banda "Vagner" Ukrainā zaudējusi 30 000 kaujinieku, no kuriem 9000 ir kritušie. Arī Ukraina kaujās cieš smagus zaudējumus, un saskaņā ar Norvēģijas armijas ekspertu atzinumu frontē varētu būt krituši un ievainoti aptuveni 100 000 ukraiņu karavīru.