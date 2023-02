Kremļa opozicionāri Rīgā pretkara pasākumā aicina "Vagner" atzīt par teroristisku organizāciju

Kā vēstīts, pasākums veltīts gadadienai, kopš Krievija sākusi pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šis mītiņš ir daļa no starptautiskās protesta akcijas, kas norisināsies vairāk nekā 100 pilsētās visā pasaulē, tostarp Londonā, Berlīnē, Minhenē, Helsinkos, Tallinā, Viļņā un Rīgā.

Viņš uzsver, ka, būdami Krievijas pilsoņi, viņi saprot, ka Krievijas atbrīvošana no Putina fašisma ir iespējama tikai tad, ja Ukraina gūst pilnīgu bezierunu uzvaru karā. Tāpēc vissvarīgākais uzdevums esot sekmēt šo uzvaru.

"Latvijas krieviem mūsu akcija dod iespēju skaidri un nepārprotami paust savu nostāju. Miers šajā karā ir iespējams tikai līdz ar agresora sakāvi. Krievijas atbrīvošana no putinisma sola drošību mūsu dzimtenei - Latvijai. Jā, krievvalodīgie pilsoņi Latvijā nav atbildīgi par svešas valsts prezidenta izdarībām. Tomēr mūsu akcija dod viņiem iespēju atklāti pateikt "nē" nevis kādam abstraktam karam, bet gan tiem, kas to izvērsa," uzskata viens no pretkara akcijas organizācijas komitejas locekļiem, Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas līdzdibinātājs Sergejs Roze.