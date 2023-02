Aptauja: Rīgā un Pierīgā 83% iedzīvotājiem pieaugošie apkures rēķini nav iemesls meklēt ekonomiskāku mājokli

Citu sēriju daudzdzīvokļu ēkās apkures izmaksas par viena dzīvojamo telpu kvadrātmetra apsildīšanu decembrī un janvārī bijušas robežās no 2,25 līdz 2,7 eiro bez PVN. Vismazāk par apkuri maksājuši jauno projektu iemītnieki, decembrī un janvārī apkures izmaksām par kvadrātmetru svārstoties no 1,22 līdz 1,43 eiro bez PVN (projektos, kas būvēti no 2000. līdz 2008.gadam) un no 0,84 līdz 0,89 eiro bez PVN (projektos, kas būvēti pēc 2008.gada).