Bernātos par trešdaļmiljonu eiro 3,6 km garumā pārbūvēs pašvaldības ceļu

Plānoti darbi aptuveni 3,6 kilometrus (km) garā ceļa posmā no autoceļa gar kafejnīcu "Dzintariņš", atpūtas vietu "Zaļais stars" un "Tālais stāvlaukums" līdz autoceļam Liepāja-Lietuvas robeža.

Plānota ceļa brauktuves pārbūve posmā no autoceļa Skatre-Rolavi (V1232) līdz atpūtas vietai "Zaļais stars", paredzot esošā asfalta seguma atjaunošanu un jauna asfalta seguma izbūvi, savukārt ceļa posmā no atpūtas vietas "Zaļais stars" un "Tālais stāvlaukums" līdz autoceļam Liepāja-Lietuvas robeža - ceļa seguma atjaunošana un izbūve ar grants šķembu maisījumu. Tiek paredzēta veloceliņa izbūve no autoceļa Skatre-Rolavi līdz kafejnīcai "Dzintariņš", astoņu barjeru uzstādīšana dabas parka iebrauktuvēs, kā arī esošā stāvlaukuma asfalta seguma atjaunošana, atkritumu konteineru un pārvietojamo tualešu laukumu izbūve, nodrošinot neierobežotas apkalpošanas iespējas, kā arī vietas izbūve elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanai nākotnē.