"Mēs atrodamies katastrofālā situācijā." Kā glābt piena nozari?

Jau vairākas nedēļas krīzi piedzīvo Latvijas piena lopkopji. Nākamnedēļ Zemkopības ministrija valdībai prezentēs plānu, kā nozari atbalstīt. Konkrēti cik naudas tas valstij izmaksās, pagaidām nav zināms. Zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS) norāda, ka piensaimnieku atbalstam līdzekļus vajadzēs pārdalīt no citām nozarēm, savukārt papildu naudu no valsts budžeta būšot jāprasa tad, ja krīze turpināsies vēl vismaz divus mēnešus. Vienlaikus piena nozare asi kritizē tirgotājus par augstajām cenām veikalos, kuras iedzīvotāji nevarot atļauties. Lielākās veikalu ķēdes pārmetumus noraida, vēsta raidījums "De Facto".