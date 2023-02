Jāizmanto iespējas! Marta mēneša lielais horoskops visām Zodiaka zīmēm

Esi apdomīgs un uzmanīgs visā, kas saistās ar finansēm. Ja maini darbu vai sāc jaunu projektu, tad vienošanos noformē juridiski korektā līgumā. Izlasi visu – it sevišķi to, kas maziem burtiņiem nobeigumā uzrakstīts. Un sargies no visvisādiem blēžiem, kas kļūst ar katru dienu rafinētāki. Neieguldi mistiskos fondos, neziedo dīvainiem "atraitņiem" un "atraitnēm", kas mēdz uzrasties kaut kur no tīmekļa dzīlēm, un arī pret virtuālo iepazīšanos izturies piesardzīgi. Darbā daudz pienākumu, bet beigu beigās pārliecināsies, kā praksē darbojas sakāmvārds: "Sūrs darbs – saldi augļi." Brīvajā laikā dažādas saviesīgas aktivitātes un ballītes.