Būs izmaiņas vairākos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7851 Jēkabpils-Aizkraukle-Bauska reisos plkst.15.15 no Jēkabpils un plkst.9.25 no Bauskas turpmāk autobuss apstāsies arī pieturā Ozolaine, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību Ozolaines ciema iedzīvotājiem.

Izmaiņas skars reģionālo autobusu reisu plkst.15.50 no Madonas. Līdz mācību gada beigām, 30.maijam, autobuss minētajā reisā apstāsies arī pieturā "Stirnienes muiža", plkst.17.07 izbrauks no Varakļāniem, bet gala pieturā "Murmastiene" pienāks piecas minūtes vēlāk - plkst.17.40.

Lai skolēni un pedagogi darba dienu rītos varētu ērtāk no Aizputes tikt uz mācībām Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiālē, uz eksperimenta laiku līdz 31.maijam tiek atklāts papildu reiss reģionālās nozīmes autobusa maršrutā Nr.5349 Aizpute-Cīrava.

No šodienas līdz šī mācību gada beigām autobuss no Aizputes izbrauks plkst.7.10 un Cīravā pienāks plkst.7.30, kursējot darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai), bet nekursējot svētku dienās. Plānots, ka reisu izmantos gan skolēni, gan skolotāji.