Pēc trīs gadu pārtraukuma Latvijā reģistrēts difterijas saslimšanas gadījums

Pasaules Veselības organizācija vērš uzmanību, ka Eiropā ir pieaudzis difterijas gadījumu skaits. No 2022.gada sākuma līdz 2023.gada 2.februārim tika ziņots par 371 difterijas gadījumu: Vācijā (147), Apvienotajā Karalistē (73), Austrijā (72), Šveicē (25), Beļģijā (25), Francijā (14), Norvēģijā (7), Nīderlandē (5), Itālijā (2), Spānijā (1). Lielākā daļa tika konstatēta migrantu vīriešiem vecuma grupā no 8 līdz 49 gadiem no Vidusāzijas reģiona valstīm, visbiežāk noteikta difterijas ādas forma.