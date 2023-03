Itāļu rokgrupas "Måneskin" koncerts pārcelts uz Mežaparka Lielo estrādi

Nav brīnums, ka drīz vien arī virkne citu albuma dziesmu - "I Wanna Be Your Slave", "Caroline", "Vent'anni" – iegūst godalgotu singlu statusu. Video hitam "I Wanna Be Your Slave" tikai diennakts laikā vien savāca 6,7 miljonus skatījumu, kļūstot par skatītāko mūzikas video 67 pasaules valstīs.

Par jaunākā albuma "Rush!" priekšvēstnesi kļuva singls "Mammamia", kam sekoja "Supermodel", "Gossip" un pašreizējais radiostaciju favorīts - "The Loneliest". Albums nāca klajā 2023. gada 20. janvārī un tas atkarībā no reģiona ietver sevī 17 vai pat 18 kompozīcijas. Grupas dalībnieki šim albuma materiālam piegājuši ļoti atbildīgi, sarakstot ap 50 dziesmu - tā, lai būtu, no kā atlasīt labākās. Basiste Viktorija atklāj, ka radošajā procesā daļēji ietekmējušies no "Radiohead", jo īpaši viņu ģitāru pedāļu radītā skanējumu. Savukārt solists Damiano uzskata: “Manuprāt, iedvesma, ko smēlāmies no "Radiohead", bija koncentrēties uz ļoti specifiskas pasaules radīšanu katrai dziesmai. Viņi to prot ļoti, ļoti labi, tāpēc arī mēs centāmies radīt šo apbrīnojamo atmosfēru. Viņi patiešām spēj piešķirt veidolu tam, ko jūs klausāties, un tas mūs iedvesmoja”. Vēl uzzinām, ka dziesma Gasoline ir sarakstīta Ukrainas varonīgajam atbalstam aizstāvībā pret Krievijas agresiju.