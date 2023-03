"Viņš salauza manu patmīlību un egoismu." Teātra režisors Petrenko par savu svarīgāko pedagogu Gruzdovu

"Gruzdovs bija ne tikai cilvēks, kas vispār mani ievadīja teātra pasaulē, bet kurš bija mans pirmais un svarīgākais pedagogs visu to posmu, kamēr es biju Kultūras akadēmijā. Un arī pēc tam, jo viņš bija tas pedagogs, kurš gāja uz visām manām izrādēm, uz visām," raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei stāsta Petrenko.

Petrenko vienmēr zinājis, ka Gruzdovs bijis pedagogs, kuram no viņa neko nevajag, izņemot to, ka viņš vēlas, lai jaunais režisors augtu. "Tas vienmēr bija šausmīgi aizkustinoši un simpātiski, un man nekad nebija bail no tās kritikas," atminas Petrenko, piebilstot, ka Gruzdovs bijis režisors, kurš pratis darboties ar aktieriem, komunicēt un veidot lomas.