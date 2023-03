Zinātnieki vēlas izveidot mākslīgo intelektu, izmantojot īstas cilvēka smadzeņu šūnas

Otrdien publicētā pētījumā, ko veica plaša, starptautiska zinātnieku grupa, ko vada Džona Hopkinsa universitātes pētnieki, tiek detalizēti aprakstīts, kā smadzeņu un mašīnu tehnoloģijas izveide ir jaunākais zinātnes izpētes lauks un kā to varētu padarīt par realitāti.

"OI vīzija ir izmantot bioloģiskās sistēmas spēku, lai virzītu uz priekšu dzīvās zinātnes, bioinženierijas un datorzinātņu jomu," sacīja viena no zinātniecēm Ļena Smirnova. "Ja paskatāmies uz to, cik efektīvi cilvēka smadzenes darbojas informācijas apstrādē, mācībās un citur, ir vilinoši to pārraidīt un modelēt, lai būtu sistēma, kas darbosies ātrāk un efektīvāk nekā pašreizējie datori."