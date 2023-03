Rīgā remontdarbu laikā 1., 2., 5., 10. tramvajs no pirmdienas kursēs caur Centrāltirgu

Darbu laikā tiks slēgts tramvaja sliežu posms 13.janvāra ielā no Vaļņu ielas līdz 11.novembra krastmalai.

10.tramvaja maršrutam uz būvdarbu laiku mainīts nosaukums - "Stacijas laukums - Bišumuiža" un maršrutā mainīti atiešanas laiki no galapunktiem.

Būvdarbi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Projektā bez krustojuma pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags" un 5. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems".