Slovākijā pieaug eiroskeptiķu skaits

To slovāku procentuālā daļa, kam ir pozitīvs viedoklis par ES, kopš 2022.gada vasaras samazinājusies par 7%.

Sociologs Mihals Vašečka norādīja, ka, pateicoties vēl vienam pētījumam, kas tiks publiskots drīzumā, var gūt priekšstatu par to, kāds varētu būt iznākums hipotētiskam referendumam par Slovākijas izstāšanos no ES. Vašečka norādīja, ka 36,5% slovāki būtu gatavi balsot par izstāšanos no ES.