"Negribu pieļaut kļūdas." Zutis un Pakalne vaļsirdīgi par ģimenes pieaugumu

Māsa Elīnai arī uzdod uzvedinošu jautājumu - vai arī viņa kādudien būs krustmāte, vai var gaidīt to skaisto dienu, kad māsa paziņos, ka ar Kristapu būs jaunie vecāki. Elīna mazliet apmulsa un kādu brīdi klusēja. Pēc klusuma pauzes viņa vaļsirdīgi noteic: "Kad dieviņš dos, tad arī nāks. Es noteikti neesmu dieviņš šajā posmā, tā kā neko nezinu."

Viņš neslēpa, ka no šīs lomas baidās: "Es negribu pieļaut kļūdas, jo es esmu audzis bez tēva un man nav tāds piemērs par to, kādam tēvam būtu jābūt. Tā kā es dzīvē mācos no savas pieredzes, tas noteikti būtu izaicinājums."