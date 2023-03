Bēgot no mobilizācijas, Krievijas pilsonis piecus mēnešus iestrēgst Dienvidkorejas lidostā

​Pēc gandrīz piecu mēnešu pavadīšanas Dienvidkorejas lidostā Krievijas pilsonis var izkļūt no tās. Viņš ir viens no pieciem krievu vīriešiem, kuri pagājušā gadā iestrēga Inčonas starptautiskajā lidostā, mēģinot bēgt no Krievijas militārās mobilizācijas pavēles karam Ukrainā, vēsta raidsabiedrība CNN.