ASV ģenerālprokurors Ukrainā sola, ka kara "noziegumu pastrādātāji neizspruks bez soda"

Gārlands konferencē sacīja, ka ASV atbalsta Ukrainas kara noziegumu izmeklētājus, kas apkopo un kataloģizē pierādījumus no eksploziju vietām, kuru vidū ir slimnīcas, daudzdzīvokļu mājas un skolas, ekshumē masu kapus un analizē līķus, "lai izstāstītu to, kuri to vairs nevar, stāstus", informēja ASV Tieslietu ministrijā.