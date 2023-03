Sestdienas pēcpusdienā turpina pasliktināties braukšanas apstākļi

Ap plkst. 16 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti lielākajā daļā Latvijas, bet īpaši slikti tie ir uz Tallinas šosejas no Baltezera līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas sākuma posmā no Rīgas līdz Vangažiem, pa Rīgas apvedceļu Daugavas labajā krastā, kā arī Daugavpils šosejas sākumposmā no Rīgas līdz Saulkalnei.