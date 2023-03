Pērn katrs trešais Latvijas iedzīvotājs uzsācis pašārstēšanos pēc "daktera interneta" apmeklējuma

Katrs piektais jeb 22% no aptaujātajiem respondentiem atzinuši, ka to darījuši biežāk nekā vienu reizi. Lai gan varētu likties, ka ārstu apmeklējums varētu būt zināmā mērā saistāms ar cilvēku finansiālām iespējām, tomēr pētījuma rezultāti to neapstiprina, proti, biežāk pašārstēšanos pēc internetā atrodamās informācijas uzsākuši cilvēki ar vidēji augstiem - 34% un augstiem ienākumiem - 36%, retāk - respondenti ar zemiem ienākumiem - 26%.

Aptaujā secināts, ka ar pašārstēšanos biežāk aizraujas sievietes - 36% no visām aptaujātajām sievietēm, nekā vīrieši - 25% no visiem aptaujātajiem vīriešiem. Vidējais respondents, kurš labprāt nodarbojas ar pašārstēšanos, ir sieviete vecumā 35 līdz 44 gadi ar augstāko izglītību un augstiem ienākumiem.

Analizējot datus pēc vecuma grupām, secināts, ka visvairāk jeb 37% ar pašārstēšanos nodarbojušies respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 32% - vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem, bet visretāk jeb 26% to darījuši seniori vecumā no 64 līdz 75 gadiem.