VIDEO ⟩ Karteļu dalībniekus iepirkumu komisijas var izslēgt no pretendentu loka

Kopš gada sākuma Konkurences padomes atklāto karteļu dalībniekus iepirkumu komisijas var izslēgt no pretendentu loka, kaut vai sodītie uzņēmumi konkurences uzraugu lēmumu apstrīd tiesā. To paredz jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir cīnīties pret konkurences principu pārkāpējiem. Šogad bijuši arī pirmie gadījumi, kad iepirkumu pasūtītāji izmanto jaunās likumā paredzētās tiesības prasīt Konkurences padomei viedokli par aizdomīgiem pretendentiem, kuri varētu būt savā starpā vienojušies. Neviens gan tieši šī iemesla dēļ no iepirkuma vēl nav izslēgts, vēsta raidījums "De Facto".