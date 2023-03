Arestovičs par Krievijas sākotnējām prasībām: mēs smējāmies viņiem sejā un teicām, ka viņi ir traki

Pēc Gordona rīcībā pieejamās informācijas, Krievija tobrīd pieprasīja, lai Ukraina atsakās no Krimas un Donbasa un oficiāli atzīst tos par Krievijas teritoriju, atsakās no iestāšanās NATO un ES, pasludina krievu valodu par otru valsts valodu, veic atbruņošanos, nodrošina "zināmas priekšrocības" Krievijas pareizticīgajai baznīcai un "[organizē] vēlēšanas mēneša vai divu laikā".

"Jā, ļoti līdzīgi. Tieši to viņi mums pieprasīja marta sarunās. Tāda bija sākotnējā nostāja," sacīja Arestovičs. "Mēs smējāmies viņiem sejā un teicām "jūs esat traki", un pamazām to visu atvairījām. Galu galā līdz Stambulas sanāksmei no prasībām gandrīz nekas vairs nebija palicis. Viņi jau kļuva par zaķpastalām. Viņi vairs neko negribēja: ne krievu valodu, ne baznīcu, ne ko citu."