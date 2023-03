Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks komentē skandālu par armijas pārtikas iepirkumu

"Mēs nevaram runāt pie konkrēta iepirkuma par kaut kādiem hipotētiskiem aprēķiniem. Aizsardzības nozarei nav hipotētiska budžeta. Līdz ar to, no šāda viedokļa raugoties, ja es to būtu zinājis vai kāds man ziņojis, ka ir līgums par hipotētiskiem simtiem miljoniem kara laikā, tad skaidrs, ka uzacis paceltos," uzsvēra ministrs.