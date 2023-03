"Teica manai mammai, ka varu neizdzīvot." Usiks atklāti par bērnību un pievēršanos sportam

Ap to laiku viņš esot sācis pievērsties arī sportam. Tomēr, kā atzīst pats bokseris, daudz iespēju sportot viņam neesot bijis. Tāpēc viņš esot skrējis, pumpējies un nodarbojies ar citiem fiziskiem vingrinājumiem. Savukārt no komandu sporta veidiem vienīgais pieejamais bijis futbols.

Neskatoties uz mammas protestiem, Usiks bērnībā no tēva esot apguvis arī naža izmantošanu. Usika tēvs bija armijnieks, un viņa pamatojums dēla apmācīšanai cīņā ar nazi bijis pavisam vienkāršs: "Ja viņš zinās, kā to izmantot, tad nekad to neizmantos pret citiem. Bet, kad viņam vajadzēs kādu aizstāvēt, viņš pratīs to izdarīt."