FOTO ⟩ Rīgā notiek sieviešu solidaritātes gājiens pret vardarbību

"Marta" norāda, ka vardarbībai ir daudz un dažādas sejas - "tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu mājās, taču mēs to izvēlamies nepazīt". No vardarbības ģimenē ciešot katra trešā sieviete. Katra piektā sieviete esot cietusi no bijušo partneru vajāšanas. Vairāk nekā puse sieviešu piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos.