Andris Riherts kritisks par komandu neiesaistīšanu VAR izmēģināšanas procesā

"Ja godīgi, vēl neesmu redzējis to VAR un arī sapulces mums nav bijušas, rīt būs kaut kāds seminārs. Pagaidām tas izskatās ļoti zemā līmenī un negaidu brīnumus. Pagaidīsim, un cerams, ka iesim uz priekšu. Gandrīz visu pirmssezonu bijām Latvijā un jebkurā laikā bijām pieejami. Ja gribēja VAR pārbaudīt uz mums, tad bija četras pārbaudes spēles, kurās to varēja darīt. Tāpat nebija problēmas to darīt ar pārējiem klubiem, kas bija uz vietas," stāstīja Riherts.