Aptaujā noskaidrots, cik lielu pensiju vēlētos saņemt lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju

Latvijas iedzīvotāju gaidas par savas nākotnes pensijas apmēru ievērojami atpaliek no reālajām iespējām - 50% no aptaujātajiem vēlētos saņemt pensiju robežās no 1001 līdz 2000 eiro mēnesī, liecina dzīvības apdrošināšanas sabiedrības "Compensa Life" un "Norstat Latvija" 2023.gada februārī veiktās aptaujas dati.