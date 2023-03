Gruzijā turpinās protesti pret "ārvalstu aģentu" likumu

Pie parlamenta ēkas notiek protesta mītiņš. Tā dalībnieki izvirzījuši divas prasības. Pirmkārt, viņi prasa atsaukt no parlamenta likumprojektu, kas nule pieņemts pirmajā lasījumā. Otrkārt, varasiestādēm jāatbrīvo pirmdienas mītiņā aizturētie.

Protests noris četru kvartālu garumā - no Brīvības laukuma līdz Ļesjas Ukrainkas ielai.

Likumprojekts paredz iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās "ārvalstu aģentu" reģistrā varēs uzlikt 25 000 laru (8800 eiro) lielu sodanaudu.