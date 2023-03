"Tā nav prioritāte." Staķis par pieminekļu kultūras darbiniekiem pārvietošanu

Politiķis intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes", komentējot situāciju, kas radusies, aktualizējot jautājumu par vairāku kultūras darbinieku pieminekļu pārvietošanu, norādīja, ka jautājumi tiks risināti to ienākšanas secībā un pēc to prioritātes. "Uzskatu, ka tā nav prioritāte numur viens," sacīja mērs, uzsverot, ka deputātiem primāri būtu jārunā par to, kā paveikt šogad budžetā ieplānoto.