Kuldīga pietuvojas Pasaules mantojuma sarakstam

Meirupska-Eglīte atgādina, ka ceļš uz UNESCO Kuldīgai bijis ļoti nozīmīgs process, kas ietver sevī augstu pievienoto vērtību, proti, izstrādāta mantojuma pārvaldības sistēma, sakārtotas kultūras mantojuma vietas un veikta to zinātniskā izpēte, kā arī izglītota sabiedrība par kultūras mantojumu.

Kuldīgas novada Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone akcentē, ka svarīgi ir tas, ka kultūrvēsturisko mantojumu un Kuldīgas vecpilsētas īpašo vērtību atzīst un saglabā vietējie ļaudis - katru gadu tiek atjaunoti arvien vairāk vēsturiskie logi, iedzīvotāji novērtē un mācās, kā uzturēt vēsturiskās ēkas un pieņem to par savas unikālas vides daļu, lepojas ar to. Vēsturiskā mantojama vērtība iegūst milzu nozīmi, ja to iekļauj ikdienas dzīvē.