Politoloģe komentē rekordgaro Saeimas sēdi, kurā tika pieņemts valsts budžets

"Jebkurā gadījumā daļa no šiem projektiem tika iekļauti budžetā un tika apstiprināti bez šīm kvotām. Naudu piešķīra, jo tā ir vajadzīga. Jāņem vērā, ka finansējums jāiekļauj kopējā tāmē, lai nav tā, ka no vienas puses kaut kas tiek ielikts tāmē, bet no otras puses - finansējums tiek "piemests" no malas. Šķiet, ka budžets ir mazāks un mazāks ir budžeta deficīts, ja kaut kas tiktu piešķirts no "budžeta kvotām", kopējo naudas apjomu tas nemaina," sacīja politoloģe.