Rajevskis: Ne valdības deklarācija, ne pieņemtais budžets nesniedz atbildi, kā panākt valsts attīstību

Viņš norādīja, ka pieņemtais valsts budžets nav nedz ārkārtīgi labs, nedz ārkārtīgi slikts. Problēma esot tāda, ka no pieņemtā budžeta nerodas sajūta, ka valdībai ir vīzija, kā paātrināt Latvijas attīstību.

Taujāts par pašu budžeta pieņemšanas procesu, Rajevskis norādīja, ka strādāšana pa nakti ir vecās tradīcijas atgriešanās. Iepriekšējā Saeimā bija vienošanās, ka lēmumu pieņemšana tiek pārtraukta samērīgā laikā un turpināta nākamajā dienā, lai deputātus nenokausētu un izvairītos no nakts dulluma.

"Manuprāt, tas ir jocīgākais, kāpēc parlaments ir atgriezies pie šīs tradīcijas. Vai budžets tiktu pieņemts šodien plkst.8 no rīta vai šodien vakarā, liela atšķirība, visticamāk, budžeta kvalitātē nebūtu. Ikviens no mums ir strādājis vai mācījies naktī. Mēs labi saprotam, ko tas nozīmē. Turklāt to parasti dara, ja ir krīze. Manuprāt, šajā gadījumā tādas nav," sacīja politologs.