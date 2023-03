Vairākos reģionālo autobusu maršruta Rīga-Bauska reisu kustību sarakstos vairs nebūs iekļauta pietura Saulaine

Pieturā Saulaine turpmāk pasažieri nevarēs izkāpt vai iekāpt vairākos reģionālā autobusa maršruta Rīga-Bauska reisos - periodā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim reisos no Rīgas starptautiskās autoostas plkst.09.02 un plkst.12.20 un reisos no pieturas Rundāles pils plkst.14.05 un plkst.17.10, bet periodā no 1.maija līdz 30.septembrim reisos no Rīgas starptautiskās autoostas plkst.09.20 un plkst.12.20, kā arī reisos no pieturas Rundāles pils plkst.14.05 un plkst.17.10.