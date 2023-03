VIDEO ⟩ Porziņģis gūst 22 punktus, "Wizards" piedzīvo zaudējumu

Porziņģis laukumā bija 31 minūti un 53 sekundes, realizējot piecus no 11 divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Latvieša kontā arī viena pārķerta bumba, divi bloķēti metieni, divas kļūdas, četras personiskās piezīmes, kā arī +/- rādītājs +2.