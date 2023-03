19 centimetri! Tik daudz sniega Rīgā nav bijis kopš decembra

Kopš sestdienas rīta sniega biezums galvaspilsētā palielinājies par astoņiem centimetriem. Dobeles novērojumu stacijā tas audzis no nulles līdz desmit centimetriem, Madonā - no 33 līdz 41 centimetram, Gulbenē - no 23 līdz 30 centimetriem, pārējās novērojumu stacijās sniega biezuma izmaiņas bijušas mazākas.